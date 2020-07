Sant'Omero, scoperta piantagione di cannabis

(ANSA) - SANT'OMERO, 16 LUG - I finanzieri della tenenza di Nereto (Teramo), con i colleghi del reparto operativo aeronavale di Pescara, hanno individuato e sequestrato a Nereto una piantagione di cannabis costituita da circa 2.100 piante altezza 2,5 metri, in piena fioritura. La piantagione si trova in una zona collinare a Sant'Omero (Teramo), lungo l'argine del fiume Salinello. Il campo, su un terreno demaniale fluviale, era dotato di un ingegnoso sistema di auto-irrigazione. Nell'area sono stati trovati anche fertilizzanti e attrezzi per la coltivazione. Le 2.100 piante, opportunamente sradicate, insieme all'attrezzatura, sono state sequestrate. Secondo le Fiamme Gialle lo stupefacente una volta seccato, trinciato e immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro.

"L'operazione - recita una nota della Guardia Di Finanza - rientra in un più ampio dispositivo di 'analisi dei rischi locali'. Il continuo monitoraggio del territorio è assicurato anche dalla dinamicità e versatilità del mezzo aereo". (ANSA).