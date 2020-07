'Conversazione su Tiresia', L'Aquila ricorda Camilleri

(ANSA) - L'AQUILA, 16 LUG - Il Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con L'Aquila Film Festival, insieme ai Teatri Nazionali e a numerosi enti teatrali italiani, aderisce all'iniziativa del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo che rende omaggio ad Andrea Camilleri, nel primo anniversario della morte, avvenuta il 17 luglio 2019.

Domani, venerdì 17 luglio, alle 19.45, nell'Auditorium del Parco all'Aquila, in contemporanea agli altri teatri, sarà proiettato "Conversazione su Tiresia", un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri con la regia di Roberto Andò, già ospite de L'Aquila Film Festival un anno fa, e Stefano Vicario.

Uscito nelle sale come evento nel novembre 2018, è la ripresa dell'omonimo spettacolo con la regia di Roberto Andò andato in scena al Teatro Greco di Siracusa l'11 giugno 2018. La proiezione è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al botteghino del Tsa 0862.410956 e 348.5247096. Obbligatorio l'uso della mascherina. (ANSA).