Chef Zonfa lascia Magione Papale

(ANSA) - L'AQUILA, 16 LUG - "Dopo dieci anni di soddisfazioni e successi nel ristorante Magione Papale, fregiato per nove anni dalla Stella Michelin, è arrivato il momento di fare un passo verso il futuro - saluta così lo chef William Zonfa la sua clientela in una lettera di congedo dal ristorante in cui ha conquistato la Stella Michelin. "Ho voglia di realizzare un progetto tutto mio - precisa - ringraziando la proprietà, i clienti, e soprattutto i colleghi dei quali dice: "Con la loro passione ed il loro impegno senza riserva, sono stati la base a fondamenta della costruzione è riuscita di tutti i miei progetti". Zonfa ha calcato tutti i più importanti palcoscenici della gastronomia come Expò di Milano, Cibus e Vinitaly. Nel panorama internazionale si è distinto a Masterchef Cina, all'Istituto Cultuale italiano di New York, nel Kitchen Theatre di Shangai e Le Fayette di Dubai. In prima linea per iniziative di solidarietà, tra le quali l'Avis, donatori del sangue e la tradizionale cena stellata a Palazzo Emiciclo per la raccolta fondi per beneficenza. (ANSA).