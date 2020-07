Ritiro Napoli: sindaco Roccaraso, Marsilio chieda scusa

(ANSA) - ROCCARASO, 15 LUG - "Le dichiarazioni del presidente della Regione Marco Marsilio sulla qualità delle strutture ricettive di Roccaraso non sono solo ingenerose e approssimative, ma sono soprattutto profondamente sbagliate e offensive. Si scusasse con la nostra comunità". Con queste parole il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha criticato le dichiarazioni rilasciate in una trasmissione televisiva dal governatore abruzzese, secondo cui Roccaraso non avrebbe strutture ricettive e impianti adeguati per ospitare il ritiro del Napoli calcio. "Marsilio sa benissimo che quest'operazione è nata esclusivamente grazie ai rapporti che il Comune di Roccaraso ha mantenuto negli anni con la Ssc Napoli - spiega Di Donato - E Marsilio, da me coinvolto direttamente, sa anche che Roccaraso era la prima opzione per il ritiro degli azzurri che poi hanno optato per lo stadio "Teofilo Patini" perché è la struttura più attrezzata sul nostro territorio per ospitare competizioni di calcio professionistico in un contesto di rispetto dei protocolli sportivi anti-Covid". (ANSA).