Provincia L'Aquila,appaltati lavori Sp Marsicana e Sirentina

(ANSA) - L'AQUILA, 15 LUG - Firmato, nella sede della Provincia dell'Aquila, il contratto d'appalto per lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del manto stradale sulla S.P. n. 9 "Marsicana" a Goriano Sicoli e la S.P. 11 "Sirentina" tra Castelvecchio Subequo e Rocca di Mezzo: importo complessivo 287.930,64 euro. "Dopo gli interventi nell'Aquilano e nel Comune di Pratola Peligna - spiega il consigliere delegato alla viabilità per la zona dell'Aquilano Luca Rocci - anche la Valle Subequana sarà interessata dai lavori di messa in sicurezza del sistema viario, snodo di eccezionale importanza per il sistema economico e turistico, assicurando percorribilità a visitatori e residenti di questi magnifici borghi. Abbiamo il dovere di sostenere e rilanciare le attività e le imprese delle aree interne, sicuri che i lavori intrapresi e quelli programmati favoriranno una pronta e rapida ripartenza del comparto produttivo". Pienamente soddisfatto il presidente Angelo Caruso "per la celerità e il numero di opere avviate tra primavera e inizio estate". (ANSA).