'Sono furente', Federica Di Martino in scena all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 14 LUG - Un nuovo debutto per il Teatro Stabile d'Abruzzo questa sera che, insieme a I Solisti Aquilani, presenta "Sono furente" con Federica Di Martino. Lo spettacolo, tratto dal carteggio tra Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, andrà in scena alle 21,30 in Piazza Duomo, all'Aquila, nell'ambito della rassegna 'I Cantieri dell'Immaginario', promossa dal Comune. "Sono furente" è la drammaturgia de "La figlia di Iorio mancata". Nel 1903 Gabriele D'Annunzio compose il suo capolavoro 'La Figlia di Iorio', ma Eleonora Duse, sebbene ne fosse l'ispiratrice, a causa della sua malattia non interpretò il personaggio. La delusione dell'attrice è portata in scena da Federica Di Martino, attraverso la passione e il furore delle lettere della Duse a D'Annunzio. "L'Aquila è per me la città della ripartenza. Con il fortunato spettacolo 'Scene da un matrimonio' abbiamo portato in tournée in tutta Italia la forza del Tsa dopo il sisma del 2009 - ha detto Di Martino - Oggi ripartiamo dalla città in ricostruzione per dimostrare che si può fare teatro anche dopo il blocco dovuto alla pandemia, rispettando le norme per la prevenzione del contagio". (ANSA).