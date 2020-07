Sanità, Marsilio presenta nuovi dg Asl Pescara e Teramo

(ANSA) - PESCARA, 14 LUG - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha presentato i nuovi direttori generali delle Asl di Pescara e di Teramo, Vincenzo Ciamponi e Maurizio Di Giosia. Il primo sarà in servizio dal 20 luglio, il secondo è già in carica. La conferenza stampa di presentazione si è svolta nel pomeriggio a Pescara, nella sede della Regione. Presenti, con Marsilio e i manager, l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì e il direttore del dipartimento Salute della Regione Claudio D'Amario. Ciamponi, 60 anni, originario della provincia di Pescara, ha svolto gran parte dell'attività professionale lontano dall'Abruzzo. Negli ultimi anni è stato ai vertici di importanti aziende sanitarie pubbliche della Regione Lombardia. Di Giosia, 59 anni, ha svolto tutta la sua carriera nella Asl di Teramo. Scelto dal compianto Roberto Fagnano come direttore amministrativo, ha svolto con efficacia e successo le mansioni di direttore generale facente funzioni nel pieno della tempesta Covid. La promozione a Direttore generale garantisce continuità. (ANSA).