Nuoto, ad agosto i campionati regionali Categoria

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Mentre in queste ore si decide il futuro gestionale delle Naiadi, con una probabile proroga agli attuali gestori, è arrivata la conferma ufficiale che l'impianto ospiterà il 4, 5 e 6 agosto i campionati regionali di Categoria in vasca lunga. "Si tratta - ha spiegato il presidente regionale Fin Cristiano Carpente - del primo appuntamento post Covid 19 e sicuramente da questo punto di vista non si può non riconoscere l'importanza dell'evento e il segnale di ripresa, nonostante tutto, per il movimento. Dal punto di vista sportivo i campionati sono importanti perché a valenza nazionale: i tempi varranno per l'assegnazione dei Campionati Italiani. La manifestazione si terrà a porte chiuse e solo con la presenza degli atleti, rispettando il distanziamento sociale, la misurazione della temperatura all'ingresso dell'impianto e l'uso, al di fuori delle competizioni, delle mascherine. Ancora una volta abbiamo la possibilità di poter far svolgere queste competizioni alle Naiadi grazie anche al lavoro portato avanti dagli attuali gestori". (ANSA).