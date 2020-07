'Apotftegmi Musicali' in piazza Duomo con Greg e Max Paiella

(ANSA) - L'AQUILA, 13 LUG - Il Duo Italia, Claudio Greg Gregori e Max Paiella, stasera lunedì 13 luglio all'Aquila (piazza Duomo ore 21.30) in uno spettacolo esilarante: "Apotftegmi Musicali", presentato dal Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con Spazio Rimediato, nell'ambito della Rassegna "I Cantieri dell'Immaginario". Lo stornello che prende forme, contenuti e nazionalità diverse, alternato ai dialoghi in cui Greg e Max, immersi nel buio della vita, ma illuminati da due faretti sottostanti, ironizzano sui rapporti interpersonali in modo surreale, assurdo e grottesco. Uno spettacolo che porta in scena lo stornello classico romano che si trasforma in farsa, fino ad approdare alla canzone tradizionale romena, poi il rock'n'roll norvegese, la Ballad Hawaijana, il vecchio affascinante Country blues, in un'atmosfera che rasenta Brecht, Camus e Beckett, ma non li tocca mai. La prenotazione è obbligatoria sul sito cantieriimmaginario.it . (ANSA).