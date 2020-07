A Campli 'Farnesiana 2020', letteratura, montagna, culture

(ANSA) - CAMPLI (TERAMO), 13 LUG - Torna Farnesiana 2020 (quinta edizione) "Viaggio italiano: letteratura, montagna, culture" (18-25-26 luglio), rassegna di incontri, visite e dibattiti per indagare e valorizzare le connessioni tra l'identità culturale e paesaggistica di Campli, città d'arte e di storia, possedimento della famiglia Farnese fino al 1731, e le province e le regioni del centro Italia. La rassegna, a cura di Roberto Ricci, Davide Francioni e Simone Gambacorta, è organizzata dall'Associazione Memoria & Progetto Onlus. Gli incontri, a ingresso gratuito e su prenotazione su borgocampli.it, si svolgeranno in piazza Vittorio Emanuele II a Campli (Teramo).

Sabato 18 "Omaggio a Quinto Ercole", tavola rotonda per il 150/o anniversario della nascita del medico, politico, migrante in Australia, con letture di brani dal romanzo "No escape" di Velia Ercole.

Sabato 25 dibattito "I viaggi di Michele Prisco e Ennio Flaiano". Domenica 26 "Dal borgo alla vetta", passeggiata nella Valle degli Scoiattoli Battaglia, e presentazione del libro "Kalipè. Il cammino della semplicità" di Massimiliano Ossini, scrittore e conduttore televisivo, intervistato da Veronica Marcattili. In programma. dal 18 luglio al 24 agosto nell'Auditorium di Santa Maria degli Angeli, la mostra d'arte contemporanea "Animus" con opere di Antonio Giusti, Romeo Chebak, Johnny Ngbwa e Gabriele Congiu. (ANSA).