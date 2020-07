Picchia con un bastone il suo avvocato, arrestato 75enne

(ANSA) - SULMONA(L'AQUILA), 11 LUG -Aveva picchiato con un bastone l'avvocato Vincenzo Colaiacovo, tendendogli l'agguato sotto casa, in via Carrese. Quella mattina del 27 giugno scorso, Colaiacovo era finito in ospedale, con gravi ferite al volto e sulla testa. L'aggressore, Bruno Ranalli, 75 anni, residente a Bugnara, dapprima solo denunciato, è stato oggi arrestato dai Carabinieri di Sulmona su ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. Le accuse per l'anziano sono lesioni pluriaggravate e molestie. I militari, grazie alle testimonianze acquisite ed all'esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza cittadina, non solo hanno ricostruito le modalità dell'azione e già nella giornata del 27 giugno sono arrivati ad individuare, con certezza, l'autore del gesto di violenza. Raccolto il quadro probatorio hanno informato l'autorità giudiziaria che ha condiviso l'attività investigativa svolta emettendo il provvedimento restrittivo. Secondo gli investigatori l'aggressione ai danni dell'avvocato Colaiacovo sarebbe scaturita da questioni professionali.(ANSA).