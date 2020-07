Manifestazioni su omofobia a Pescara: Antonelli, non ci sarò

(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - "Non prenderò parte a nessuna delle due manifestazioni, anche per rispetto del mio ruolo istituzionale". Così Marcello Antonelli, presidente del consiglio comunale di Pescara in quota Lega, in merito alla manifestazione #restiamoliberi, contro il progetto di legge Zen Scalfarotto sull'omofobia, che si terrà domani in piazza Salotto, e alla contromanifestazione che si terrà alla stessa ora, in piazza Sacro Cuore, a favore dei diritti degli omosessuali e contro l'omofobia."Le mie idee le ho manifestate in Consiglio comunale votando contro l'ordine del giorno presentato dal centrosinistra - aggiunge Antonelli - non nella parte in cui si esprimeva solidarietà al ragazzo omosessuale picchiato né in quella in cui si parlava della costituzione di parte civile, ma nella parte in cui si esprimeva sostegno al progetto di legge Zen Scalfarotto, che è al centro di un dibattito in parlamento". (ANSA).