Disagi A14, code per 10 km in tratto abruzzese

(ANSA) - CITTÅ SANT'ANGELO (PESCARA), 11 LUG - Code che complessivamente superano i dieci chilometri nel tratto abruzzese dell'autostrada A14, interessato da restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti e ai cantieri.

In particolare, nel tratto tra Atri-Pineto e Città Sant'Angelo-Pescara Nord si registrano sei chilometri di coda in direzione Sud e circa quattro in direzione Nord. Rallentamenti e code anche tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Monitora la situazione viabilità il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo. Nel primo pomeriggio, nella stessa zona, il traffico era andato in tilt dopo che un'automobile ha preso fuoco all'interno della galleria 'Pianacce', temporaneamente a doppio senso di circolazione a causa dei lavori in corso nell'altro fornice.

Impossibile, quindi, attivare un bypass momentaneo: il tratto Pescara Nord - Pineto è rimasto chiuso al traffico per circa due ore. (ANSA).