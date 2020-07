Comunali:Fi unanime,Taccone ad Avezzano e cdx unito a Chieti

(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - Il Comitato regionale di Forza Italia, coordinato dal Senatore Nazario Pagano, per esaminare alcuni punti relativi alle future alleanze politiche in vista delle prossime elezioni amministrative nei Comuni di Avezzano e Chieti. Il Comitato regionale, all'unanimità, ha confermato la candidatura di Anna Maria Taccone a sindaco di Avezzano. "Per quanto riguarda Chieti Fi ha ribadito di aderire al quadro politico nazionale per un centrodestra unita. La scelta di Mauro Febbo di sostenere un polo civico, invece, è frutto solo di dinamiche locali. Ciò nonostante, Fi è a lavoro per sostenere il cdx nel rispetto di un proprio ruolo elettorale. Pertanto, ogni tentativo di coinvolgere gli equilibri regionali nella tornata elettorale comunale, come paventato nei giorni scorsi, appare fuori luogo e irrazionale, un «diktat» verso un proprio esponente regionale che avrebbe il solo obiettivo di destabilizzare la maggioranza politica che sostiene il presidente Marsilio in un momento, peraltro, delicato per la comunità abruzzese", spiega Pagano. (ANSA).