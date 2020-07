Cantieri Immaginario, Chiamatemi Mimì domenica all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 11 LUG - Il Teatro Stabile d'Abruzzo porta in scena per I Cantieri dell'Immaginario, la rassegna promossa dal Comune dell'Aquila, grande musica e parole struggenti con "Chiamatemi Mimì", spettacolo musicale di Paolo Logli con Claudia Campagnola e Marco Morandi dedicato a Mia Martini, domenica 12 luglio alle ore 21,30 in Piazza Duomo.

Un percorso, intimo, privato, sussurrato sul filo dei ricordi d'infanzia, dei batticuore e delle pazzie della giovinezza. Ma anche a tratti, l'urlo lacerante del dolore di una donna che ha saputo donarci alcune delle interpretazioni più intense degli ultimi decenni. Mia Martini, prima ancora che una delle più grandi artiste italiane, è una icona di donna. Una pantera sul palco, nel modo di azzannare la vita, nella sfrontatezza orgogliosa con cui ha ostentato la sua libertà umana ed anche sessuale, ma insieme capro sacrificale, vittima designata. Vittima dell'amore, degli uomini. "Chiamatemi Mimì" è il racconto di quelle canzoni immortali.. (ANSA).