Tre incidenti stradali nel Pescarese, sei persone ferite

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - Sei persone sono rimaste ferite in tre diversi incidenti stradali accaduti in mattinata nel Pescarese. A Cugnoli alle 6 un uomo di 70 anni è stato investito da un'auto; con politrauma è stato trasportato all'ospedale di Pescara. Incidente a Loreto Aprutino dove alle 7.30 si sono scontrate due auto. Sul posto i sanitari del 118 con elisoccorso e ambulanza: una donna di 84 anni e un uomo di 85 sono stati trasferiti al 'Santo Spirito' di Pescara, un 50enne all'ospedale di Penne. A Collecorvino un giovane in sella a una moto si è scontrato con una vettura, restando ferito. Per il 25enne si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale civile di Pescara. Ferita in modo non grave la donna che era alla guida dell'automobile. (ANSA).