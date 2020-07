Naiadi: Massimiliano Rosolino saluta atleti abruzzesi

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - Festa grande ieri sera alle piscine Le Naiadi: il campione di nuoto e olimpionico Massimiliano Rosolino ha scelto il centro sportivo pescarese come sede della seconda edizione del suo 'swim camp', che dal 6 al 12 luglio vede oltre 50 ragazzi di diverse età cimentarsi tra palestre, piscine e parco, in allenamenti specifici, in acqua e a secco. Rosolino, incontrando una rappresentanza dei ragazzi delle società pescaresi che svolgono attività sportiva e si allenano nella struttura di viale Riviera Nord, ha elogiato l'organizzazione e la struttura: "Siamo alla seconda edizione del camp e siamo soddisfatti di avere avuto a disposizione una struttura come questa che ci ha dato la possibilità di fare sport in sicurezza. Ringrazio i gestori perché stiamo trovando grande accoglienza in un impianto che ci sta facendo lavorare bene". "Questo impianto è l'identità di Pescara - ha detto il sindaco Carlo Masci portando il saluto della città all'atleta - La presenza di un grande dello sport come Rosolino è motivo di orgoglio". (ANSA).