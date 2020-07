A Interno 8 Sergio Cammariere e Gianni De Berardinis

(ANSA) - PESCARA, 10 LUG - Il cantautore Sergio Cammariere e il dj Gianni De Berardinis saranno gli ospiti di "Interno 8" nella puntata in onda oggi, venerdì 10 luglio, alle 20.20 su Rete8, Rete8.it e pagine social di Rete8 (Facebook e YouTube).

Con Cammariere si parlerà del nuovo videoclip che dà immagini al brano "Con te sarò" (vincitore del "Best Music Video" all'Istanbul Film Awards) con il quale il cantautore crotonese ha lanciato il vinile del suo più recente disco, "La fine di tutti i guai". Con lui si parlerà del progetto di un album live, di uno di inediti e di un libro. Il dj, presentatore e produttore abruzzese Gianni De Berardinis parlerà del ricco percorso professionale in radio, in tv e in studio di registrazione, sfociato in un disco da lui composto e prodotto.

A fare da cornice il giornalista Luca Pompei, l'attrice Tiziana Di Tonno e il 'musico felice' Alessandro De Berardinis. Il tutto condotto da Paola De Simone. Il pubblico potrà interagire con gli ospiti in studio attraverso i canali social di Rete 8 dove "Interno 8" sarà in diretta. (ANSA).