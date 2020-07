Università: a Teramo prestiti d'onore e borse studio senior

(ANSA) - TERAMO, 09 LUG - Tra le novità previste per il prossimo anno accademico a Teramo, sottolinea il rettore Dino Mastrocola, anche borse di studio per gli studenti senior, che avranno il compito di regolamentare i flussi di studenti in presenza nei vari spazi. "C'è poi una parte legata al diritto agli studi - prosegue Mastrocola - con l'innalzamento della no tax area a 20mila euro di Isee stabilito dal Governo, e speriamo di poter costituire un fondo di emergenza per quelle situazioni particolari che magari non vengono individuate con l'Isee.

Abbiamo inoltre stipulato una convenzione con un istituto di credito per il prestito d'onore, introdotto per la prima volta in Italia". Grazie al prestito d'onore gli studenti, sulla base solo dell'iscrizione e di una parametrazione del merito potranno avere un prestito, ogni semestre, senza alcuna garanzia patrimoniale o stipendiale, restituibile in un lasso di tempo fino a 30 anni. (ANSA).