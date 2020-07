A Fossacesia la guardia medica turistica

(ANSA) - FOSSACESIA (CHIETI), 09 LUG - Dal primo luglio è operativa sul lungomare nord di Fossacesia (Chieti), tutti i giorni della settimana, la Guardia Medica Turistica allestita presso l'edificio comunale della scuola dell'infanzia. Il presidio medico sarà aperto tutti i giorni con il seguente orario: 10-13 e 15-18. Il servizio sarà attivo fino al prossimo 31 agosto. "La stagione balneare entra nel vivo e abbiamo attivato con altri Enti (Asl, Ecolan, Sasi) tutti i servizi utili per accogliere nel miglior modo turisti e villeggianti - dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - Il nostro impegno, quest'anno, è stato reso difficile dalla situazione che si è determinata per la pandemia, ma nonostante tutto non abbiamo perso di vista l'obiettivo di mantenere alta e di qualità l'offerta turistica a Fossacesia, divenuta una delle principali mete della Costa dei Trabocchi". (ANSA).