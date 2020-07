Treni su Linea Adriatica,estate con 21 Frecce e 14 Intercity

(ANSA) - PESCARA, 08 LUG - Sostenere il turismo di prossimità e l'economia in Abruzzo favorendo gli spostamenti in totale sicurezza e incentivando l'uso dei mezzi green. E' l'obiettivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che propone un'offerta differenziata, flessibile e variabile di Frecce e Intercity, con più collegamenti nel fine settimana e nuove destinazioni raggiungibili in Frecciarossa e Frecciargento. Oltre seimila treni collegheranno in Italia 1.700 località, 500 città d'arte e 200 destinazioni tra borghi, spiagge, mare, montagna, parchi, centri wellness e ciclovie. In Abruzzo sulla Linea Adriatica tornano a circolare 21 Frecce; e poi 14 Intercity cui si aggiungono i Regionali di Trenitalia, integrati dai 20 collegamenti andata e ritorno nei giorni feriali e 16 corse nei festivi del 'Trabocchi Line', nuovo servizio leisure che tocca le principali località balneari della costa abruzzese a sud di Pescara. Il treno regionale, dove si può viaggiare con trasporto bici gratuito, costeggia anche la riviera nord: fino a 48 corse giornaliere la costa teramana. (ANSA).