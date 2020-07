Torna StraPeretana, 21 artisti per 'Produttori silenzio'

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - Torna l'appuntamento con Straperetana, in programma nel borgo di Pereto, in provincia dell'Aquila. Ideato da Paola Capata insieme a Delfo Durante e curato da Saverio Verini, quest'anno il progetto artistico arriva alla quarta edizione.

Open day sabato 18 luglio dalle 11 alle 20 (Palazzo Maccafani, piazza Maccafani 5) apertura dal 19 luglio al 16 agosto.

Tra luglio e agosto le opere di 21 artisti saranno disseminate nel borgo abruzzese, dialogando con edifici storici, vicoli, abitazioni dismesse: un percorso che si sviluppa in tutta Pereto, nel tentativo di offrire un'esperienza inedita di fruizione delle opere, ma anche dello stesso borgo.

Il titolo della quarta edizione, Produttori di silenzio, trae ispirazione da una icastica espressione dello scrittore Giorgio Manganelli (1922 - 1990), che nel 1987, in una serie di reportage dal carattere squisitamente letterario, definì l'Abruzzo "un grande produttore di silenzio".

L'edizione 2020 di Straperetana intende anche mettere a confronto diverse generazioni di artisti. (ANSA).