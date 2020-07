Pescara: Sottil il nuovo tecnico

(ANSA) - PESCARA, 06 LUG - Andrea Sottil, 46 anni, sarà l' allenatore del Pescara fino al termine della stagione. Prende il posto di Nicola Legrottaglie sollevato dall'incarico dopo la sconfitta di venerdì scorso a Cremona, e più in generale a causa di un ruolino di marcia negativo con 13 punti conquistati in altrettante gare. Il neo tecnico biancazzurro, in viaggio verso l'Abruzzo, dirigerà domani il primo allenamento e debutterà venerdì prossimo nella delicata sfida casalinga all'Adriatico (ore 21) con il Perugia. Accordo per le prossime sei gare.

Domani la firma del contratto. Il trainer piemontese, residente a Venaria Reale, papà di Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, ma ex biancazzurro, ha vinto il ballottaggio con Luciano Zauri. Proprio dopo le dimissioni di Zauri nello scorso gennaio la società penso a Sottil, decidendo poi però di optare con la soluzione interna e la promozione dalla Primavera alla prima squadra di Legrottaglie (ANSA).