Apre rifugio al Ceppo, boom turisti sulla Laga

(ANSA) - PESCARA, 04 LUG - Tutto esaurito fino al 2 agosto: é l'esordio col botto, prima ancora di essere inaugurato, del rifugio 'Il Ceppo', che ha aperto i battenti ufficialmente solo stamattina. Il Ceppo è la località dei Monti della Laga famosa per essere stata l'epicentro della prima battaglia in campo aperto tra partigiani e tedeschi nel 1943 e luogo ultra conosciuto dagli appassionati per la cascata della Morricana, una delle più grandi di tutto l'Appennino. Non è solo la riapertura di un luogo storico della montagna della Laga, ma il segno di una rinascita della località inserita nel Parco Nazionale del Gran Sasso e della stessa montagna post covid. La ristrutturazione del rifugio, 8 posti letto, ristorante pizzeria, macelleria per la vendita delle carni degli allevatori del luogo, è stata possibile con il contributo del parco e va a rafforzare la presenza turistica del vicino campeggio che come spiega il sindaco di Rocca Santa Maria, Lino Di Giuseppe "ha fatto registrare a giugno numeri superiore a tutti gli anni precedenti". (ANSA).