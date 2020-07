Naiadi: "Onda Max" con Rosolino dal 6 al 12 luglio

(ANSA) - PESCARA, 03 LUG - Mentre in queste ore si discute sul futuro delle Naiadi, l'impianto pescarese continua a rappresentare un punto di riferimento per il nuoto. Il campione olimpico, Massimiliano Rosolino, ha infatti scelto il centro sportivo di viale Riviera Nord per la seconda edizione del suo swim camp "Onda Max". ‪Da lunedì 6 luglio a domenica 12 luglio, oltre 50 ragazzi di diverse età, saranno impegnati tutte le mattine, tra palestre, piscine e parco de Le Naiadi, in allenamenti specifici, in acqua e a secco, insieme a Rosolino.

Per i partecipanti sarà una occasione utile per vivere un'esperienza formativa, acquisendo direttamente dal campione di nuoto, le tecniche che, insieme a perseveranza e talento, lo hanno reso un atleta dai grandi traguardi raggiunti.‬ Il camp, infatti, vuole essere, non solo una settimana in cui misurarsi a livello atletico, ma una vera scuola di vita sportiva per chi ama il nuoto e tutto ciò che significa, far parte del settore.

(ANSA).