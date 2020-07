Dal 25 luglio torna 'Castelbasso borgo della cultura'

(ANSA) - CASTELBASSO (TERAMO), 02 LUG - Sabato 25 luglio torna "Castelbasso borgo della cultura", manifestazione estiva di arti visive, musica e letteratura, allestita dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture. L'evento, fino al 30 agosto nel suggestivo e accogliente borgo di Castelbasso, frazione di Castellalto (Teramo), da oltre vent'anni è un appuntamento culturale tra i più prestigiosi in Abruzzo. Tra le proposte di 'Castelbasso borgo della cultura' tre mostre di arti visive dislocate a palazzo De Sanctis, palazzo Clemente e nella piazzetta De Sanctis. Le esposizioni, a cura di Simone Ciglia e Pietro Gaglianò, sono state realizzate grazie alla Fondazione all'Italian Council e al premio Siae. Non mancheranno, come da tradizione, la musica di qualità in collaborazione con la Società della musica e del teatro 'Primo Riccitelli' di Teramo, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese e con l'organista Roberto Marini. Lo spazio della letteratura sarà curato dal FLA, Festival di Libri e Altre cose di Pescara. (ANSA).