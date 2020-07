A Fossacesia sventola la Bandiera Blu

(ANSA) - FOSSACESIA (CHIETI), 02 LUG - Issata oggi nel Municipio in piazza Alessandro Fantini a Fossacesia la Bandiera Blu 2020, vessillo che il Comune ha ottenuto per la 19/a volta consecutiva. E' stato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con gli assessori Giovanni Finoro, Danilo Petragnani, Maura Sgrignuoli, i consiglieri Umberto Petrosemolo e Ester Di Filippo e il comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio, a far sventolare il simbolo della FEE (Foundation for Environmental Education) che riconosce Fossacesia località che soddisfa i criteri di qualità nei parametri acque di balneazione, servizio offerto, compreso quello per persone disabili, e pulizia delle spiagge. ''Il significato di questa cerimonia quest'anno assume un grande valore - afferma il sindaco - La Bandiera Blu 2020 rappresenta il simbolo di speranza in una situazione complessa come quella che ognuno sta vivendo, in particolare il settore turistico con l'indotto economico e occupazionale. Ci auguriamo che questo vessillo segni la fase di salvataggio e rilancio per Fossacesia". (ANSA).