Scuola: Comune Roseto contro linee guida, lasciati soli

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 01 LUG - "Le linee guida non solo non danno risposte per garantire una ripresa idonea a settembre, ma scaricano la responsabilità su dirigenti scolastici e Comuni, chiamati a fronteggiare mille emergenze senza finanziamenti. Lo dico anche come assessore al Sociale che assiste ogni giorno all'emersione delle cosiddette 'nuove povertà'". Così l'assessore all'Istruzione di Roseto degli Abruzzi Luciana Di Bartolomeo esprimendo "forte preoccupazione circa i contenuti fortemente evanescenti delle linee del Governo". "Abbiamo famiglie da sostenere, un carico fiscale che stiamo alleggerendo con sacrifici, ora il Governo ci mette al muro anche per le scuole. Si chiede ai Comuni di trovare spazi utilizzando archivi, auditorium, immobili in disuso, mettendoci a disposizione solo 110mila euro. A parte che Roseto non li ha, ma i fondi sono solo una pezza, gli interventi finanziabili si riferiscono all'acquisto di arredi o a piccola edilizia scolastica da effettuare in due mesi. Altro è mettere a norma edifici da riconvertire che non abbiamo". (ANSA).