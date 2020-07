Moto contro trattore, muore centauro

(ANSA) - CATIGNANO, 01 LUG - Un uomo di 56 anni è deceduto questa mattina in un grave incidente stradale accaduto poco dopo le 6 in contrada Varano di Catignano (Pescara) dove, per cause in corso di accertamento il 56enne, residente nel comune del pescarese, e che era alla guida di una moto si è scontrato con un mezzo agricolo. L'impatto violento ha causato gravi traumi al motociclista che, soccorso dai sanitari del 118, è deceduto durante il trasporto all'ospedale di Chieti. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Rosciano (Pescara).

