Forestale Sepino sequestra bosco per evitare taglio

(ANSA) - SEPINO, 01 LUG - I Carabinieri Forestale di Sepino sequestrano 90 ettari di bosco per scongiurarne il taglio da parte di un'impresa che, senza autorizzazione, ha "divorato" una vasta area. La requisizione è giunta a conclusione di indagini condotte dai militari coordinati dalla Procura di Campobasso anche con l'ausilio del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara. La grande distesa di alberi è inserita in un'area qualificata come Sito di Importanza Comunitaria (Sic), parte della rete ecologica "Natura 2000", realizzata per contribuire alla conservazione degli habitat naturali. Grazie all'intervento dei Forestali si è evitato che la superficie dell'intero bosco, acquistato dall'impresa, venisse sottoposta a ulteriore taglio.

Gli inquirenti hanno convalidato il sequestro. E' la prima volta che in Molise viene requisito un bosco così vasto e di particolare rilevanza ecologica. La Regione Molise ritiene rilevante il proprio patrimonio forestale che, secondo i dati dell'ultimo inventario forestale, è cresciuto di 20 mila ettari in vent'anni. (ANSA).