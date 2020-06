Naiadi: confronto Commissione Controllo Comune con gestori

(ANSA) - PESCARA, 30 GIU - Seduta Straordinaria della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara questa mattina alle Naiadi dove c'è stato un confronto con il gestore Nazzareno Di Matteo e i sindacati. Il presidente della Commissione, Piero Giampietro, ha detto che "siamo qui per capire anche con il gestore quella che è la situazione perché chiaramente, parlando di uno degli impianti più grandi a livello nazionale, chiediamo di avere delle certezze e di capire quale sarà il futuro perché ad oggi, come ampiamente previsto, c'è una situazione di completo stallo perché la gestione sta scadendo e non c'è alcuna notizia sul project financing che dovrebbe invece dare stabilità e oggi l'unica possibilità è quella di una proroga all'attuale gestore perché le maestranze hanno il diritto di sapere - aggiunge Giampietro - quello che accadrà a settembre, ma una proroga ventilata di appena tre mesi è insensata perché non si può programmare in tre mesi e poi ribadiamo che c'è un ritardo mostruoso sul project financing. Il Comune? Abbiamo letto delle dichiarazioni del sindaco su una possibile gestione, ma se l'Amministrazione fa gestire un parco comunale dello sport ad esterni, non crediamo che possa far seguire la volontà di gestione delle Naiadi".

Luca Ondifero segretario generale provinciale della Cgil Pescara: "Sui lavoratori noi riteniamo che, per una struttura così importante, bisogna superare le incertezze che riguardano i lavoratori e il futuro stesso dell'impianto con la sua programmazione. Oggi siamo in attesa di capire cosa accadrà dopo il 31 luglio, alla scadenza della attuale gestione e di avere notizie sul project financing, e in questa situazione speriamo che anche con il Comune, non direttamente coinvolto nella gestione, si possa però lavorare per avere quelle risposte che riguardano la stabilità della struttura, dei lavoratori e perché no anche sullo sviluppo di nuove strategie di investimento".

