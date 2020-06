Acqua: Sasi, stop erogazione idrica domani per 22 Comuni

(ANSA) - LANCIANO, 30 GIU - Sono 22 i comuni frentani, dalla costa all'interno, che domani avranno l'interruzione dell'erogazione idrica per consentire l'esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in località Borrechi di Castel Frentano (Chieti). La Sasi Spa, ente gestore idrico del chietino, con sede a Lanciano, comunica che l'erogazione verrà sospesa dalle ore 8.30 di domani 1 luglio 2020 per essere ripristinata a partire dalle ore notturne del giorno stesso.

I comuni interessati sono Lanciano, Ortona, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli, Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri, Villamagna. (ANSA).