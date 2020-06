Operazione interforze in edificio in abbandono, 17 denunce

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 29 GIU - Operazione congiunta della Polizia locale e dei Carabinieri di Montesilvano, stamani, all'interno del Falini. Le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato per occupazione abusiva di edificio pubblico sedici uomini e una donna senza fissa dimora di nazionalità senegalese, gambiana, marocchina e russa, mentre quattro uomini sono riusciti a fuggire.

All'interno della struttura è stata riscontrata la totale mancanza di condizione igienica e nelle varie stanze occupate sono stati rinvenuti cibo scaduto, vari bivacchi, escrementi e numerose biciclette di dubbia provenienza. Gli accessi al momento sono stati murati. "Nel corso degli anni - afferma il sindaco, Ottavio De Martinis - le varie amministrazioni che ci hanno preceduto non sono mai riuscite a risolvere i vincoli tecnici per poter riqualificare definitivamente Villa Falini Vannucci e ridare alla città una casa di riposo, così come voleva Fulvio Falini che donò la struttura al Comune di Montesilvano a condizione che venisse intitolata alla moglie defunta. (ANSA).