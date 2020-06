Termoli-Tremiti,viaggio inaugurale dello Zenit

(ANSA) - TERMOLI, 26 GIU - E' salpato questa mattina con 198 passeggeri provenienti da Molise e Abruzzo per il primo viaggio inaugurale della tratta Termoli-Tremiti il catamarano Zenit, gestito dall'imprenditore termolese Domenico Guidotti.

L'imbarcazione veloce, nel rispetto delle normative anti Covid, ha dimezzato i posti a disposizione e ha raggiunto il porticciolo di San Domino in circa 50 minuti. "E' andata molto bene - dichiara all'ANSA Guidotti - Il catamarano da un punto di vista tecnico è stato impeccabile. Ha mantenuto una velocità costante durante il tragitto. Anche le operazioni di imbarco sono state effettuate in maniera ordinata e controllata". Lo Zenit effettuerà la tratta tutti i giorni fino al prossimo 15 settembre quando salperà alla volta della Croazia, con approdo nel porto di Ploce. (ANSA).