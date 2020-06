Naiadi: gestori pronti a incontrare Regione

(ANSA) - PESCARA, 26 GIU - Sul futuro delle Naiadi e sulla riunione in programma il 2 luglio con l'assessore regionale allo sport Guido Liris, la direzione generale delle Naiadi e i gestori, attraverso un post su Facebook spiegano che "dal primo momento ci siamo presi cura di questa meravigliosa realtà e lo abbiamo fatto restituendole nuova vita e dignità. E lo abbiamo fatto partendo da chi è il cuore di questo patrimonio: i lavoratori, i collaboratori e tutti voi che siete tornati a darci fiducia, comprese le società sportive che ogni giorno riempiono le nostre piscine con i loro atleti. Il 2 luglio ci aspetta l'incontro in Regione con cui teniamo ad avere un dialogo aperto e costruttivo. Noi come sempre, ci saremo a riportare i dati di questa gestione con trasparenza e umiltà; le stesse che hanno portato a grandi risultati in pochissimi mesi.

In tanti, in questi giorni, ci chiedete di restare, e non potete immaginare quanto ci riempia di orgoglio e commozione. Il nostro obiettivo rimane quello di trovare le soluzioni per salvaguardare le Naiadi". (ANSA).