Covid-19: dimesso ultimo paziente Atessa, ha 91 anni

(ANSA) - CHIETI, 25 GIU - Si chiama Matteo, ha 91 anni, ed è stato l'ultimo paziente a lasciare oggi il Covid Hospital di Atessa, accolto all'uscita con un caloroso applauso da tutto il personale che in questi mesi ha offerto assistenza a più di 100 malati. Un momento di commozione anche per medici, infermieri, operatori socio sanitari, Direzione medica e amministrativa, personale delle pulizie e perfino per le guardie giurate, presenti il direttore sanitario aziendale, Angelo Muraglia, il direttore del Dipartimento di Medicina, Francesco Cipollone, il responsabile della struttura, Antonio Ferrante.Tutti hanno ribadito l'efficacia e la funzionalità del modello hub & spoke costruito con l'ospedale di Chieti e che ha permesso di fare fronte all'onda d'urto nel momento più grave della pandemia. Si attende l'approvazione da parte del Ministero della Salute dell'approvazione della Rete Covid regionale, nella quale Atessa è indicato come ospedale di area disagiata e Centro di riferimento regionale per la riabilitazione polmonare dei pazienti Covid. (ANSA).