Gdf Pescara scopre 47 evasori totali a fisco e Iva

(ANSA) - PESCARA, 24 GIU - In occasione della ricorrenza della 246/o anniversario della fondazione della Gdf, il Comando Provinciale di Pescara ha reso noto i risultati conseguiti nell'ultimo anno. Le indagini tributarie, a fronte di 258 interventi e verifiche hanno fatto emergere una base imponibile netta, evasa di oltre 41 milioni euro, oltre 27 milioni di euro di IVA evasa e fatto "scovare" 47 evasori totali. Inoltre, nel settore dei carburanti è stata scoperta un'ingente frode all'IVA per 18 milioni di euro attuata tramite l'utilizzo di ben 29 società "cartiere" operanti sul territorio nazionale.

Complessivamente sono stati denunciati 191 soggetti per reati tributari e sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per oltre 7 milioni euro, cui si aggiungono ulteriori proposte di sequestro già avanzate, per oltre 27 milioni di euro. (ANSA).