Ambiente: innovativo Ecoparco a Lanciano

(ANSA) - LANCIANO, 24 GIU - Un innovativo Ecoparco a Lanciano è stato presentato oggi dal presidente di Ecolan Spa, Massimo Ranieri. La struttura è in corso di realizzazione al quartiere Santa Rita e sarà pronta tra due settimane. Ranieri, presenti i consiglieri del Cda Assunta Iocco e Antonio Scutti, ha poi illustrato altri progetti che interesseranno vari comuni.

L'ecoparco avrà tra l'altro panchine multimediali, parchi gioco per bambini e disabili, area fitness, ricarica biciclette, cestini ad apertura automatica col fotovoltaico, oltre a servizi ambientali quali distribuzione acqua filtrata, buste per l'umido, sapone liquido, borracce in alluminio, conferimento bottiglie in plastica, ritiro automatico olio esausto da cucina, ecobox per la sperimentazione della tariffa puntuale con buste codificate. (ANSA).