A Pescara manifestazione comitato 'Priorità alla scuola'

(ANSA) - PESCARA, 24 GIU - Anche a Pescara l'associazione di docenti Nastrini Liberi Uniti, il collettivo dello sPaz e USB Abruzzo aderiscono e promuovono un sit in in Piazza Sacro Cuore domani alle 18,30. "Invitiamo a partecipare insegnanti, genitori, educatori e studenti della scuola e dell'università, affinché il diritto all'istruzione sia garantito a tutti. Spazio per la scuola, spazio alla scuola: ora o mai più! perché la scuola sia un luogo ri-aperto, migliore, accogliente e sicuro per tutti. La comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre e di sapere con quali modalità: bambine, bambini, giovani, insegnanti, lavoratori/trici e famiglie hanno resistito per tre mesi - materialmente e psicologicamente - per far fronte a una emergenza. Dopo questo enorme sforzo collettivo e quando ormai tutte le attività produttive del Paese sono già riavviate, è ora di dire BASTA: la comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre perché senza scuola non c'è politica, non c'è giustizia, non c'è uguaglianza, non c'è crescita". (ANSA).