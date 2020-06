'The Guardian', Campli nella 'rinascita dell'Italia rurale'

(ANSA) - CAMPLI, 23 GIU - "Quando in Italia è iniziato il lockdown, il poco conosciuto borgo di Campli si è messo al lavoro. La missione era chiara: finire nelle guide turistiche. A Campli non mancano attrazioni: le chiese affrescate dagli allievi di Giotto e Raffaello, ettari di boschi e la più antica Sagra d'Abruzzo". A dedicare spazio a uno dei 'Borghi più belli d'Italia' è 'The Guardian', in un approfondimento sulla "rinascita dell'Italia rurale". "Con gli italiani che trascorreranno le vacanze nel loro Paese, i borghi storici stanno vivendo un rilancio dopo decenni di declino" scrive The Guardian citando anche Monteverde (Avellino) e Montefalco (Perugia). Il Comune ha creato il format 'borGO!' che punta su tavoli di bar e ristoranti accessibili su prenotazione e apertura dei monumenti fino alle 23. "Siamo orgogliosi dell'attenzione dedicata non solo al nostro grande patrimonio storico e artistico, ma soprattutto alla strategia per fare della fase post-pandemia una grande opportunità e non uno svantaggio" dice il sindaco Federico Agostinelli. (ANSA).