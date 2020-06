Unione Comunità Romanès Italia, Gennaro Spinelli presidente

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 22 GIU - L'abruzzese Gennaro Spinelli, musicista e attivista rom, è il nuovo presidente nazionale dell'Unione delle Comunità Romanès in Italia (Ucri) le cui cariche istituzionali sono state rinnovate, sabato scorso, con elezioni dai membri del consiglio direttivo. Accanto a Spinelli ci saranno Musli Alievski, vicepresidente, e Giulia Di Rocco, segretaria.

"Un sentito ringraziamento al Direttivo uscente presieduto da Concetta Sarachella per l'eccellente lavoro svolto", recita una nota. L'Ucri è la più grande federazione culturale romanès in Italia, una piattaforma di 14 associazioni di rom e sinti che, "attraverso la cultura e la meritocrazia mirano a sradicare gli stereotipi e promuovere davvero la cultura romanì senza scopo di lucro". "Con consapevolezza e molta umiltà comincio questa nuova strada - scrive su Facebook Spinelli - Voglio ringraziare il consiglio direttivo e la presidenza precedente e mio padre, 'il simpatico' Alexian Santino Spinelli, senza il quale non avrei mai scoperto la bellezza di questa cultura". (ANSA).