Incidente sulla Ss17 all'Aquila, un morto

(ANSA) - L'AQUILA, 22 GIU - Una persona è morta questa mattina in un incidente avvenuto sulla statale 17 all'Aquila, all'altezza della frazione di Onna. Due i mezzi coinvolti. La strada è stata provvisoriamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni, al km 44,750. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas, il personale del 118, i Carabinieri e le forze di Polizia per ricostruire la dinamica e ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Traffico provvisoriamente deviato sulla viabilità locale. Si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell'incidente. (ANSA).