Festa Musica, all'Aquila tutto esaurito per 300 posti

(ANSA) - L'AQUILA, 20 GIU - Anche all'Aquila prende il via la Festa della Musica, domani 21 giugno con una kermesse musicale al Parco del Castello promossa dalla Società Aquilana dei Concerti "Barattelli" in collaborazione e con il patrocinio del Comune dell'Aquila. L'evento è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria e ha fatto registrare il tutto esaurito per la disponibilità assegnata. Oltre 300 persone si sposteranno guidate in gruppi attraverso le quattro postazioni musicali previste all'interno del Parco nel doppio orario inizio alle ore 19 e alle ore 21,30. L'evento delle ore 19 sarà trasmesso in diretta streaming sul canale facebook Streaming World TV. Protagonisti musicali sono Crazy Stompin' Club in formazione strumentale con un programma swing "I suoni di New Orleans"; il duo di percussioni formato da Marco Crivelli e Daniele Ciocca con "Yellow after the rain"; il Caesar's Brass Quintet con musiche da film e colonne sonore; il Triosfere, nella quale confluiscono gli stili del tango, del jazz, della musica colta e del pop. (ANSA).