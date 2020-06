Bussi: bando annullato, Regione in giudizio contro Ministero

(ANSA) - PESCARA, 19 GIU - "Con la Provincia di Pescara e il Comune di Bussi (Pescara) andremo in giudizio per chiedere al ministero di annullare la revoca della gara e di procedere con l'assegnazione dell'appalto che consentirebbe di iniziare domani i lavori e di farlo in danno di Edison cui poi si dovrebbero solo richiedere i soldi indietro. E' più semplice farseli ridare che chiedergli di presentare un progetto serio e credibile di bonifica". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che questo pomeriggio ha annunciato la volontà della Regione di procedere contro la decisione del ministero dell'ambiente per la bonifica (Pescara) delle discariche 2A e 2B del Sin di Bussi. Marsilio ha annunciato questa decisione nel corso della conferenza stampa di presentazione di nuove adesioni al partito di Fratelli d'Italia in Abruzzo. (ANSA).