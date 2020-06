Al Marina di Pescara torna "Estatica"

(ANSA) - PESCARA, 19 GIU - Torna Estatica al Marina di Pescara. Il tradizionale appuntamento del porto turistico, con oltre 35 eventi, si terrà con alcuni accorgimenti per il contenimento del Covid 19. La manifestazione in programma dal 9 luglio al 31 agosto è stata presentata dal presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara e del Porto Turistico Carmine Salce. "Come Camera di Commercio in questo particolare momento particolare abbiamo voluto investire e credere ancora di più nel Marina e per questo da poco abbiamo rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione affidando la presidenza a Carmine Salce che era già nella Giunta Camerale e che riteniamo la persona giusta e capace per poter portare avanti l'istituzione.

Sono convinto che farà un ottimo lavoro al Marina". Si partirà con l'anteprima di domenica 21 giugno con il Solstizio d'Estatica. Il cartellone poi proseguirà dal 9 luglio. Tra gli ospiti Filippo Graziani, Roy Paci, Antonella Ruggiero e Rossana Casale. Nell'ambito di Estatica previsti altri appuntamenti come "Fermenti d'Abruzzo". (ANSA).