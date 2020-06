Rigopiano: Muriana ricoverato a Chieti, solo intossicazione

(ANSA) - CHIETI, 17 GIU - E' ricoverato nel reparto di Psichiatria del Santissima Annunziata di Chieti e non è in pericolo di vita l'ex capo della Mobile Pierfrancesco Muriana dopo che aveva tentato stamane di togliersi la vita. Secondo i sanitari attualmente ha una leggera intossicazione che si sta risolvendo ed in via precauzionale è in osservazione solo per qualche giorno. Le condizioni di Muriana quando è arrivato in Pronto Soccorso erano di leggera intossicazione da acido carbonico; lucido, ma disorientato rispondeva con cognizione alle domande che gli venivano poste.

L'ex capo della Mobile di Pescara oggi ha ricevuto anche la visita del suo legale Augusto La Morgia con il quale si è intrattenuto a lungo. (ANSA).