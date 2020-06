Turismo: investimento da tre mln euro per hotel a Fossacesia

(ANSA) - LANCIANO, 15 GIU - "Questi imprenditori hanno avuta la sfortuna di misurarsi con la situazione del coronavirus, ma grazie al loro coraggio sono andati avanti e non si sono fatti trovare impreparati ad aprire in questi giorni. Anche noi abbiamo avuto coraggio con l'ultima ordinanza che fa ripartire tutte le attività. Abbiamo voluto dare fiducia gli abruzzesi e speriamo che saremo ripagati con la voglia di tornare a vivere normalmente e serenamente, con tutte le precauzioni necessarie".

E' quanto ha detto il Governatore Marco Marsilio intervenuto oggi a Fossacesia (Chieti) alla presentazione del Supporter De Luxe Hotel che verrà inaugurato il 18 giugno, con investimento di oltre tre milioni di euro. "Si tratta di uno dei pochissimi hotel a 5 stelle in Abruzzo - ha proseguito Marsilio - e bisogna avere la consapevolezza anche di puntare sul turismo di qualità.

L'Abruzzo non ha mai guardato a quel tipo di pubblico. Il Supporter hotel è una struttura di eccellenza che nasce sulla Costa dei Trabocchi che ha una bellezza abbagliante e va valorizzata". (ANSA).