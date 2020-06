A Fossacesia la 'spiaggia per tutti' e il Punto Blu

(ANSA) - FOSSACESIA (CHIETI), 15 GIU - Apre l'ufficio turistico a Fossacesia Marina, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. "Quest'anno l'ufficio sarà sede del Punto Blu - fa sapere il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - dove potranno essere prese tutte le informazioni relative al programma Bandiera Blu che Fossacesia ha conquistato per la diciannovesima volta consecutiva e, inoltre, per la 'Spiaggia per tutti', l'area attrezzata, inaugurata tre anni fa, per le persone con disabilità o comunque difficoltà motorie e i loro accompagnatori. La nostra Amministrazione, nonostante le difficoltà economico-finanziarie del momento, cerca di offrire a quanti sceglieranno Fossacesia per le vacanze, servizi che la rendono il più possibile accogliente". (ANSA).