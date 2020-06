Trenitalia, orario estivo, per 14 Frecce fermata a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 13 GIU - Tornano a circolare i sei Frecciarossa e gli otto Frecciargento della Linea Adriatica che ogni giorno effettuano fermata a Pescara. E' una delle novità, per l'Abruzzo, dell'orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in vigore da domenica 14 giugno. Le 14 Frecce di nuovo in circolazione in Abruzzo vanno ad aggiungersi ai 7 Frecciabianca già attivi, portando a 21 il numero complessivo delle Frecce di Trenitalia che ogni giorno collegano le principali stazioni dell'Abruzzo con Nord e Sud d'Italia: 14 collegamenti in più rispetto a oggi che rendono la linea Adriatica direttrice di traffico fondamentale per sostenere il turismo. Il nuovo orario estivo introduce un potenziamento dei treni InterCity sulla linea Adriatica: saranno 8 complessivamente i collegamenti in più, 4 subito ed altri 4 dal primo luglio. Con il nuovo orario estivo torna a circolare quasi il 90% dell'offerta dei treni regionali ante-covid, per un totale di 138 collegamenti nei giorni feriali e 76 nei giorni festivi.

Al fine di favorire la mobilità turistica in treno presso le località balneari della linea Adriatica, Trenitalia Abruzzo incrementa l'offerta nei giorni festivi: fino al 6 settembre sarà possibile raggiungere le stazioni della Costa dei Trabocchi con 20 collegamenti nei giorni feriali e 16 nei giorni festivi.

A guidare il Gruppo FS Italiane il costante impegno per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L'obiettivo è invogliare a lasciare l'auto privata a casa, con benefici anche per il sistema dei trasporti e la qualità dell'aria delle città.

