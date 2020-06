Porto Ortona, 40mln e stipula contratto entro 15 luglio

(ANSA) - ORTONA, 13 GIU - Un finanziamento di 40milioni 500mila euro comprendente circa 31milioni di spesa per lavori.

Sono le risorse disponibili, nel Masterplan Abruzzo, per il potenziamento del porto di Ortona. "Lo sviluppo del territorio - ha dichiarato il presidente della Regione Marsilio - passa principalmente attraverso lo sviluppo infrastrutturale.

Finalmente abbiamo un cronoprogramma delle risorse definite che si integrano con quelle comunali destinate al dragaggio e da poco sbloccate. Ci sono le condizioni per far partire i cantieri e adeguare il porto di Ortona alle nuove esigenze dei traffici marittimi. Nonostante Ortona sia nodo strategico per l'intero sistema produttivo regionale e non solo, si tratta di fondi per troppo tempo rimasti 'incagliati' e che abbiamo riattivato mettendo la stazione appaltante, l'Arap, nelle condizioni di progettare, non avendo, in partenza, le risorse necessarie per farlo. Cambiato il cda dell'Arap, è stata poi modificata la convenzione per consentire all'agenzia di anticipare fondi per la progettazione". (ANSA).